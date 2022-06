Una postazione in prima fila al mare al prezzo di mille euro. Cifre choc quest’anno per trascorrere una giornata al mare ma tra tutte fa discutere il prezzo di un gazebo extra large in spiaggia in Salento.

Precisamente ci troviamo nelle Maldive del Salento in un lido extra lusso che permette di prenotare uno dei gazebo deluxe pagando in anticipo fino a mille euro per due persone. Se si vuole aggiungere il «Pacchetto pranzo con food box» il prezzo sale 1.099 euro.

Mille euro per un ombrellone

Lo stabilimento offre, oltre alla postazione nell’area più esclusiva, un salottino con divanetti di vimini e lettini king size. I teli, si legge sul sito al momento della prenotazione, sono in “comodato gratuito”. Vengono inoltre forniti acqua al mattino ed aperitivo con frutta e vino franciacorta. Tra le opzioni è possibile il pacchetto pranzo (30 euro ognuno) ed un “paracute”, ossia un’assicurazione che al costo di 69 euro garantisce un rimborso del 70% in caso di cancellazione entro 14 giorni.

La notizia ha scatenato numerose polemiche sui social da parte di utenti che non concepiscono di poter spendere una simile cifra per una giornata al mare. Ma questo dell’aumento dei prezzi è un problema che riguarda molti stabilimenti in diverse parti d’Italia. Insomma, andare al mare sta divenendo quasi un lusso.