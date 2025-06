La dea bendata ha fatto tappa in Campania, regalando una vera e propria pioggia di vincite tra Lotto e 10eLotto. Nel concorso di sabato 31 maggio 2025, un fortunato giocatore ha centrato a Napoli un colpo da 47.500 euro con una giocata da 20 euro, grazie a tre ambi e un terno giocati in un punto vendita di Corso Chiaiano.

Lotto e 10eLotto, pioggia di vincite in Campania: a Napoli colpi da oltre 97mila euro

Anche il 10eLotto ha reso protagonista la regione: secondo quanto riportato da Agipronews, in Campania sono stati vinti oltre 77mila euro nei concorsi del 30 e 31 maggio. Il colpo più alto è stato registrato ancora a Napoli, dove sabato è stato centrato un “9 Oro” da 50mila euro in un esercizio di Via Giulio Cesare.

Altre vincite importanti:

10mila euro a Monte di Procida (NA), con un “6” su Corso Giuseppe Garibaldi

6.300 euro a Pompei, grazie a un “1 Oro” giocato sulla SS 145

5mila euro a Saviano, con un “4 Doppio Oro” in Via San Francesco d’Assisi

6mila euro a Trentola Ducenta (CE), con tre Numeri Extra giocati in Via Circumvallazione

La Campania si conferma così una delle regioni più fortunate del momento, tra giocate vincenti e premi che fanno sorridere tanti cittadini.