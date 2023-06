Un 27enne di San Nicola la Strada (Caserta), Vincenzo Varriale, è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Pozzuolo, in provincia di Udine. Il giovane era un militare dell’Aeronautica militare di Caserta e da tempo risiedeva nel Comune di Pasian di Prato.

Militare casertano si schianta con moto contro albero: Vincenzo muore a 27 anni

Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 e 30 di ieri, mercoledì 14 giugno. Secondo quanto riferito da UdineToday, il giovane stava percorrendo via Petri, la strada che collega Pozzuolo del Friuli a Carpeneto, in sella alla sua moto quando – per cause ancora in fase di accertamento – è andato a schiantarsi contro un albero. Non è escluso che il 27enne possa aver perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato. L’impatto è stato violento: per l’aviere non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.