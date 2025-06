Un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale si terrà venerdì 14 giugno alle ore 16 presso il Bar Anicré a Lago Patria: “Un rombo delle moto contro la violenza”, un raduno motociclistico per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e ricordare le vittime di femminicidio.

“Un rombo delle moto contro la violenza”: a Lago Patria il raduno in memoria delle donne vittime di femminicidio

L’evento unirà la passione per le due ruote a un messaggio di grande impatto civile. Decine di motociclisti si ritroveranno per far sentire, con il rombo dei loro motori, un segnale di vicinanza, solidarietà e memoria.

Non solo motori: l’appuntamento sarà arricchito da momenti artistici e culturali. Ospite d’eccezione sarà la soprano Raffaella Ambrosino, voce di fama internazionale, che si esibirà per onorare le donne che non ci sono più e per dare forza a chi ancora oggi subisce violenza. Durante la manifestazione è prevista anche un’estrazione con tantissimi premi, pensata per coinvolgere il pubblico e sostenere, eventualmente, iniziative solidali connesse all’evento.

“Un rombo delle moto contro la violenza” si presenta così come un’occasione di partecipazione e riflessione, aperta a tutti: cittadini, appassionati di moto, famiglie e chiunque voglia dire “basta” alla violenza di genere. Perché anche un motore acceso può diventare voce, memoria, denuncia