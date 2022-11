Ancora disagi per i viaggiatori napoletani che usufruiscono del trasporto pubblico. Stamattina è stata sospesa la tratta Dante-Garibaldi della Metro Linea 1 per tutta la giornata di oggi, mentre è garantita quella Piscinola-Dante. Come anticipa Fanpage.it, ci sono attualmente tre treni fermi, tra questi anche quello nuovo appena arrivato dalla Spagna.

Metro Linea 1, sospesa tratta Dante-Garibaldi: due treni rotti, fermo quello nuovo

Stamattina a disposizione c’erano solo tre convogli della metropolitana funzionanti. A comunicare il disservizio è stata la stessa Anm, con una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook: “”MetroLinea1 – scrive l’azienda napoletana mobilità – per problemi tecnici, dalle ore 06:50, la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante”.

In particolare, ieri il nuovo treno ha avuto un guasto secondario, che è stato riparato, e oggi è fermo per una revisione programmata settimanale. Dovrebbe regolarmente partire alle 14 – si legge su Fanpage.it – come da programma. Stamattina, poi, i tecnici hanno scoperto che due convogli vecchi erano in avaria e pertanto entrambi sono stati trasferiti in deposito per la manutenzione. La mancanza di treni ha compromesso la circolazione ferroviaria, perciò si è deciso di limitare la tratta alla fermata di Dante.

“È assurdo che da ieri sera la circolazione della linea 1 sia limitata alla sola tratta Piscinola-Dante. Molte le proteste dei turisti e dei napoletani che giunti alla stazione centrale con l’alibus, giunti ai cancelli della metropolitana hanno trovato le porte sbarrate, tra l’altro senza alcun avviso o comunicazione preventiva. La situazione stamattina è addirittura peggiorata con soli tre treni in esercizio. Nonostante gli annunci di questa amministrazione comunale sul fronte trasporti, viabilità e manutenzione strade regna il caos”, ha tuonato Alfonso Vallini, sindacalista Usb.