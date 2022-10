Guasto alla linea 1 della metropolitana. Chiuse tutte le stazioni. Questa mattina migliaia i pendolari costretti a ricorrere ad altri mezzi per raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro.

Napoli, guasto alla linea 1. Chiuse tutte le stazioni

Da una prima ricostruzione, sembra che il guasto sia avvenuto stanotte, intorno alle 2. Nella serata di ieri la metro aveva già chiuso per lavori di manutenzione. Questa mattina i problemi tecnici – a questo punto non risolti – hanno messo ko l’intera tratta. Appena una settimana fa i viaggiatori avevano esultato per l’inaugurazione del treno di ultima generazione.

“La problematica sembrerebbe dovuta a un guasto tecnico al sistema di comunicazione tra i treni in linea – spiega Fabio Cuomo, vicesegretario regionale Orsa – il nostro auspicio è che il problema sia risolto in tempi rapidissimi. Napoli non può fare a meno della Linea 1 nemmeno per poche ore, la città così va in tilt”.

Attivata linea sostitutiva

Alle 9 Anm ha annunciato poco dopo l’attivazione di una linea bus sostitutiva: la linea 664 sulla tratta Scampia – Frullone – Chiaiano – Dante. Al momento non si sa quanto durerà il disagio per i viaggiatori e quando verrà ripristinata la linea. L’ultimo guasto sulla linea 1 che bloccò l’intera tratta risale a novembre 2021, circa un anno fa.