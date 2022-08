Siamo ormai a fine agosto e l’estate, sotto il profilo meteo, è traballante già da qualche settimana. Il caldo torrido ha lasciato spazio per diversi giorni a forti perturbazioni con temporali spesso violenti che hanno causato seri danni in diverse regioni d’Italia.

Ma la prossima settimana come sarà? Essendo quella a cavallo tra agosto e settembre in molti vorrebbero ancora godere di qualche giorno di mare. Ma al momento l’Italia vive da un lato le correnti provenienti dalla Scandinavia che scorrono in moto retrogrado sotto un grosso scudo anticiclonico posizionato tra il Regno Unito e il Mare del Nord e dall’altro le infiltrazioni umide atlantiche.

Meteo settimana 29 agosto

I primi giorni della settimana saranno, secondo gli esperti, contrassegnati dall’Anticiclone Africano quindi ci sarà prevalenza di sole e temperature in aumento in Sardegna e Sicilia, poi verso il Centro, con temperature che andranno dai 35/37°C in pianura nelle isole e valori intorno ai 34°C anche sul Centro Italia e sul resto del Sud. Sulla Pianura Padana massime intorno ai 32°C ma con umidità in aumento e qualche temporale sparso, specie Martedì.

Intorno al 31 agosto si prevede invece l’arrivo di precipitazioni con fenomeni anche intensi e temporaleschi soprattutto nelle centro settentrionali ma temporali sono attesi anche al Sud e in particolare nelle ore centrali della giornata.

Venerdì 2 avremo ancora rovesci al Centro-Nord poi il weekend potrebbe essere soleggiato ma dal 3 settembre è previsto un’altra volta l’arrivo dell’Anticiclone Africano verso l’Italia meridionale. Quindi piogge da Mercoledì a Venerdì al Nord ed al Centro, probabile ritorno del caldo africano al Sud nel weekend e a Settembre.