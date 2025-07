Giugliano, estate di grandi eventi al Parco Commerciale “Grande Sud”

Giugliano. L’estate entra nel vivo al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, con un ricco calendario di eventi imperdibili. Ogni domenica, dal 20 luglio al 10 agosto, a partire dalle 18:30, il Parco si anima con spettacoli gratuiti tra musica, comicità e tanto divertimento.

Si parte il 20 luglio con la voce travolgente di Emiliana Cantone, una delle interpreti più amate della musica partenopea. Il 27 luglio sarà protagonista Rosario Miraggio, con il suo show coinvolgente che farà cantare il pubblico di tutte le età.

Il 3 agosto spazio al divertimento con il trio comico I Ditelo Voi, direttamente da Made in Sud, per una serata all’insegna delle risate. Gran finale il 10 agosto con il concerto di Natale Galletta, per chiudere in bellezza questi pomeriggi d’estate tra note e sorrisi.

Un’occasione perfetta per vivere la magia dell’estate tra amici e famiglia, in un’atmosfera accogliente, tra shopping, relax e puro intrattenimento.

Ti aspettiamo al Parco Commerciale Grande Sud, in via Santa Maria a Cubito, Giugliano in Campania. Scopri tutti i dettagli su centrograndesud.it

COMUNICATO STAMPA