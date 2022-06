E’ atteso per domani, domenica 26 giugno, l’arrivo della terza ondata di calore che rischia di mettere in ginocchio mezza Italia, già alle prese con il problema siccità. Le temperature lieviteranno nei prossimi giorni fino a raggiungere punte di 40/42 gradi in gran parte della Campania.

Meteo, da domani arriva il super-caldo

Il vortice di alta pressione arriverà dal Nord-Africa e interesserà quasi tutta l’Italia, con effetti maggiori al Centro-Sud. La svolta “termica” è prevista per domenica, quando la colonnina di mercurio schizzerà oltre i 35 gradi di massima. Da lunedì 27 giugno sarà un crescendo che interesserà tutta la prossima settimana.

I giorni da bollino rosso

Lunedì 27 sono previsti 38/39 gradi di massima in gran parte del Sud e in Campania. Stesso andamento climatico anche martedì 28 giugno. Mercoledì 28 e giovedì 29 ci sarà una leggera attuenazione delle temperature con massime previste di 34/35 gradi. Il peggio è previsto per il primo weekend di luglio. Venerdì 1 e sabato 2 si sfonderà la soglia dei 40 gradi in molti comuni della provincia di Napoli e Caserta e in molti centri abitati del Sud.

Domenica 26 giugno

Lunedì 27 giugno

Martedì 28 giugno

Venerdì 1 luglio

Sabato 2 luglio

Domenica 3 luglio

Lunedì 4 luglio

Le città più calde

Allarme caldo a Napoli, Benevento, Caserta, Catania, Roma, Frosinone, Caltanisetta, Bari, Foggia, Lecce, Catanzaro, Cosenza, Matera, Taranto. In tutti questi centri e nelle rispettive province sono previste temperature che oscilleranno tra i 35 ei 43 gradi per i prossimi dieci giorni. Gli esperti e le autorità sanitarie raccomandano di uscire soltanto se strettamente necessario, di evitare di esporsi al sole nelle ore più calde e di proteggersi in ambienti freschi e climatizzati.