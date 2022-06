Saranno tra i giorni più caldi dell’anno. Tra domenica 26 giugno e mercoledì 29 giugno si registreranno temperature africane con punte di 42-43 gradi in molti comuni della regione Campania. Colpa dell’anticiclone Caronte che dall’Algeria graviterà su gran parte del Mezzogiorno e soprattutto sul Centro Italia per circa 10 giorni. Sarà, per i meteorologi, la terza ondata di caldo dopo quelle di maggio e giugno.

Caldo anomalo in Campania a fine giugno

L’escalation termica, come già annunciato pochi giorni fa, inizierà domenica 26 giugno. Le massime schizzeranno verso l’alto, con valori di 3/4 gradi al di sopra della media. A Napoli e Caserta e nelle rispettive province si registreranno temperature di 37/38 gradi. Andrà peggio lunedì 27 giugno. Gli esperti prevedono temperature di 39/40 gradi in quasi tutta la Regione Campania. Martedì 28 giugno, infine, potrebbe rivelarsi una delle giornate più torride dell’anno, con punte di 42/43° che renderanno difficoltoso lavorare e stare in strada. Nelle ore più calde sarà vivamente raccomandato dalle istituzioni e dagli enti sanitari di restare a casa o comunque in ambienti freschi e climatizzati.

Dopo mercoledì

Da mercoledì 29 giugno la colonnina di mercurio comincerà a scendere di qualche grado per poi stabilizzarsi tra i 35 gradi di massima e i i 21 di anima. L’alta pressione dovrebbe garantire tempo soleggiato e temperature alter per le prossime settimane e almeno fino alla metà del mese di luglio.

Città da bollino rosso in Italia

Il Ministero della Salute ha diramato un elenco delle città più a rischio per le alte temperature. Oggi bollino rosso, allerta di livello 3, per 4 città (Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia) e arancione, allerta di livello 2, per 10 (Ancona, Brescia, Campobasso, Catania, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Trieste e Verona). Per venerdì le città da bollino rosso salgono a 7: Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia si aggiungono Campobasso, Pescara e Rieti. Previsti nei prossimi giorni picchi di 43°C in Puglia, 37/38°C a Bologna, Ferrara e Terni, 41/42°C a Caltanissetta ed Oristano, 38°C a Firenze, 40°C a Cosenza, Roma e a Napoli.