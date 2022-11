E’ un weekend di pioggia e calo delle temperature questo di inizio novembre. Uno stop al caldo e clima estivo che stava caratterizzando questo autunno.

L’arrivo del vortice ciclonico dal Nord Europa è piombato sull’Italia portando un’intensa perturbazione che sta coinvolgendo il Nord come il Sud.

Meteo, le previsioni per la prossima settimana da 7 novembre

Oggi su alcune regioni d’Italia, come la Campania, vige ancora l’allerta meteo da parte della Protezione civile. Difatti si prevedono piogge e temporali per l’intera giornata di sabato. Ma cosa accadrà la prossima settimana? Bisogna dire addio definitivamente all’estate e alle temperature calde che ci hanno accompagnato in questo inizio d’autunno oppure no?

Da Lunedì 7 Novembre un vasto campo di alta pressione si impadronirà del bacino del Mediterraneo. Sarà l’Estate di San Martino? Si tratta, secondo gli esperti, di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani che africani, che favorirà una decisa stabilità atmosferica.Cosa significa, che le temperature saranno nuovamente oltre la media stagionale.

Non si toccheranno le punte massime delle scorse settimane, con città che hanno toccato anche i 30 gradi ma i meteorologi non escludono che si torni sui 22-24 gradi, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Più freddo e grigio in Pianura Padana, con le prime nebbie fitte che, stante il sole basso e i raggi tenui, potrebbero durare per l’intero giorno.

La settimana sarà dunque caratterizzata da tempo stabile e soleggiato in gran parte dell’Italia con probabile aumento delle nuvole al Nord-Ovest e in Toscana. Qualche instabilità potrebbe verificarsi verso giovedì.