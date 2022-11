Bomba d'acqua in Campania, allagamenti e disagi: le zone più colpite

La bomba d’acqua che si sta abbattendo in questi minuti sulla Campania, sta mettendo a dura prova diversi comuni dell’intera regione. Già si registrano strade allagate e disagi alla circolazione: arrivano segnalazioni da Giugliano, sia in centro che sulla fascia costiera tra Lago Patria, Licola e Varcaturo, Casoria, Afragola, Mugnano.

Il forte acquazzone ha creato problemi anche ai trasporti. Due linee della Circumvesuviana sono interessate da interruzioni. Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, la tratta tra Somma e Terzigno è attualmente interrotta. Inoltre, l’intera linea Napoli-Baiano non è servita da alcun collegamento.

Bomba d’acqua: allagamenti in Campania

La situazione più critica si registra nell’avellinese, in particolar modo nel comune di Montella dove si segnalano allagamenti in tutto il paese. La furia dell’acqua ha spazzato via le casette di legno allestite per la sagra. Un fiume di fango e detriti ha invaso parte del paese. Anche l’amministrazione locale ha lanciato l’allarme: “Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna.

Disagi anche nel salernitano

Intanto, sempre a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno), centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Si è formata una coda di almeno dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra (Avellino). Enormi disagi per tutti, soprattutto per anziani e bambini. I più fortunati sono riusciti ad uscire allo svincolo di Lancusi e lasciare l’autostrada.

Problemi a Fisciano, Baronissi, oltre che in numerosi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese dove sono impegnati i vigili del fuoco. L’acqua caduta copiosa ha invaso anche alcune aule dell’ateneo di Fisciano, per il quale è stata disposta la chiusura.

Allerta meteo in Campania

La Protezione Civile, dopo alcune valutazioni, ha ritenuto opportuno prorogare l’allerta meteo in vigore su tutta la Campania fino alle 23.59 di domani sui settori centro meridionali della Campania in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).