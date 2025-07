Paura nel pomeriggio di ieri, martedì 29 luglio, a Melito di Napoli, dove una voragine improvvisa ha inghiottito un’auto parcheggiata in via Magellano.

Melito, voragine in via Magellano: auto inghiottita dall’asfalto

Il cedimento del manto stradale è avvenuto all’improvviso, creando una buca di oltre due metri di diametro che ha trascinato giù una Renault Twingo grigia. Per fortuna non si registrano feriti, ma lo spavento tra i residenti è stato grande.

A denunciare l’accaduto è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha ricevuto la segnalazione da un cittadino della zona: “Dopo tre tentativi di rappezzi da parte degli Acquedotti, ha ceduto la strada. Fortunatamente nessun ferito, ma ancora una volta il Comune è assente e rischiavamo di rimetterci tutti”, scrive il residente.

Ancora da chiarire la dinamica esatta del crollo. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali, la Protezione Civile, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. L’intera area interessata è stata transennata e messa in sicurezza, mentre sono iniziate le verifiche per valutare la stabilità del tratto stradale e individuare le cause del cedimento.

Secondo una prima ipotesi, il crollo potrebbe essere stato provocato da infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo, forse legate a perdite nelle condotte dell’acquedotto o alle fognature. Solo gli accertamenti in corso potranno fornire risposte certe.