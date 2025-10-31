Melito, terreno comunale trasformato in parcheggio con più di 100 auto: scatta il sequestro

Sequestrato maxi-parcheggio abusivo in corso Europa, a Melito. Il terreno, di proprietà comunale perché confiscato anni fa e acquisito al patrimonio dell’amministrazione per lottizzazione abusiva, era stato trasformato in un’area di sosta a pagamento. A condurre l’operazione il comando di Polizia Municipale di Melito.

Melito, terreno comunale trasformato in parcheggio con più di 100 di auto: scatta il sequestro

Il terreno, che copre una superficie di oltre 3mila metri quadri, ospitava circa 100 auto. L’accesso dal centro commerciale Atlante. Ancora non identificati i gestori. Dalle prime indagini risulta che era applicato persino un tariffario mensile, di circa 20/25 euro al mese. Il parcheggio ospitava le automobili dei clienti della galleria commerciale e dei residenti del Parco Monaco. I controlli de caschi bianchi sono scattati dopo un esposto presentato al Comando.

Nel corso dell’operazione è stato sequestrato anche un container usato come deposito di carta e cartone di un negozio di detersivi della zona. Gli atti sono stati trasmessi anche alla Procura di Napoli Nord a cui toccherà indagare sui responsabili della gestione e ricostruire la mole di guadagni illeciti che gli abusivi hanno accumulato in questi mesi. Non si esclude l’eventuale coinvolgimento della criminalità organizzata locale nell’affare.