Si è concluso senza incidenti l’abbattimento del bar “Blu moon”, l’attività abusiva che da trent’anni circa sorgeva nel rione 219 di Melito in un immobile comunale. Dopo i momenti di tensione registrati questa mattina, alle 10, all’arrivo delle forze dell’ordine, l’occupazione da parte di una decina di persone dei locali commerciali è terminata in modo pacifico.

Melito, ruspe in azione nel rione 219: concluso l’abbattimento del bar “Blu Moon”

Decisive le trattative tra alcuni rappresentanti del “comitato lotta per la casa rione 219” e gli agenti di Polizia del Commissariato di Giugliano che hanno coordinato le operazioni di demolizione (supportati dai carabinieri della locale Tenenza e dal Comando di Polizia Municipale). Alle 13 circa la ruspa è entrata in azione per abbattere le coperture installate abusivamente e sgomberare i locali interni. L’ordine è stato emesso dall’Ufficio Patrimoni del Comune, su impulso della triade commissariale che attualmente amministra la città a nord di Napoli dopo lo scioglimento per inflitrazioni camorristiche.

Per gli inquirenti il bar era anche ritrovo di soggetti con precedenti penali. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’azione di legalità che la commissione straordinaria si è posta nel corso del suo mandato. Intanto i residenti, dopo una resistenza iniziale, hanno abbandonato il sit-in di protesta in via Lussemburgo, ma chiedono precise garanzie sul futuro degli alloggi popolari e sulla regolarizzazione delle occupazioni.