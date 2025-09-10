Momenti di tensione questa mattina nel rione 219, zona popolare di Melito, dove è in corso l’abbattimento del bar “Blu Moon” considerato punto di ritrovo per pregiudicati. L’ordinanza di demolizione è stata emessa dall’ufficio patrimonio del comune di Melito.

Melito, in corso l’abbattimento del bar “Blu Moon” nel rione 219

Il locale, un bene di proprietà del comune, da circa 30 anni è stato trasformato in bar abusivo. Le operazioni di smantellamento sono già partite: al momento è stato abbattuto un chiosco costruito di fronte al bar.

L’operazione, coordinata dal Commissariato di Giugliano, vede impegnati sul posto anche carabinieri della tenenza di Melito e polizia municipale.

Il locale, da tempo nel mirino delle forze dell’ordine, era noto per essere frequentato da soggetti con precedenti penali. La decisione di procedere con la demolizione rientra in una più ampia strategia di contrasto all’illegalità e di recupero del territorio. Alcuni residenti hanno manifestato disappunto, dando vita a momenti di tensione con le forze dell’ordine. Un decina gruppo di persone si è radunata all’interno del bar nel tentativo di impedire l’abbattimento.