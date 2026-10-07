Vergogna a Melito, rubano la bici a un ragazzo con disabilità: è la seconda volta che succede

Furto nella notte a Melito di Napoli, dove due persone si sarebbero introdotte nel cortile di un’abitazione e avrebbero portato via la bicicletta di un ragazzo con disabilità. L’episodio è avvenuto in via Enrico Fermi nella notte tra il 5 e il 6 ottobre ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Vergogna a Melito, rubano la bici a un ragazzo con disabilità

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 4:45 quando due uomini, muniti di tenaglie, avrebbero forzato l’accesso al cortile dell’abitazione. Una volta entrati, i ladri avrebbero preso la bici e si sarebbero allontanati rapidamente da via Fermi, traversa della centrale via Giulio Cesare.

Per il ragazzo è la seconda volta

A rendere ancora più amara la vicenda è il precedente: non sarebbe infatti la prima volta che al giovane viene rubata la bicicletta. A raccontarlo è stato il fratello, che ha espresso rabbia e amarezza per un gesto che colpisce direttamente una persona con disabilità e un mezzo importante nella sua quotidianità. Le immagini del sistema di sorveglianza sono state diffuse sui social nella speranza che possano aiutare a riconoscere i responsabili o a recuperare la bici.