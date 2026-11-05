Casalnuovo, comandante della Municipale aggredito dopo aver richiamato un 15enne senza casco

Un richiamo a un 15enne in scooter senza casco si sarebbe trasformato in un’aggressione ai danni del comandante della Polizia Municipale di Casalnuovo, Giuseppe Iorio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre, intorno alle 15.15. Il ragazzo, dopo essere stato notato alla guida di un Honda SH 300 senza protezione, si sarebbe allontanato per sottrarsi al controllo. Il comandante lo avrebbe poi rintracciato nella zona di via Filichito, dove la situazione è degenerata.

Casalnuovo, 15enne senza casco fugge al controllo

Secondo una prima ricostruzione, il capitano Iorio avrebbe invitato il giovane conducente a indossare il casco, ma l’adolescente avrebbe ignorato il richiamo e sarebbe ripartito a bordo dello scooter. L’ufficiale avrebbe quindi proseguito gli accertamenti, individuando poco dopo il motociclo parcheggiato nel cortile di un’abitazione in via Filichito.

Nel tentativo di identificare chi fosse alla guida del mezzo, il comandante avrebbe incontrato alcuni familiari del ragazzo. Il padre, secondo quanto riferito, avrebbe inizialmente sostenuto che lo scooter si trovava già da tempo nel cortile. La discussione sarebbe poi sfociata in un’aggressione nei confronti dell’ufficiale, nella quale avrebbero avuto un ruolo, secondo le prime informazioni, anche il minorenne e la madre.

Intervengono i residenti, poi tre pattuglie e i carabinieri

Nei momenti più concitati, alcuni residenti sarebbero intervenuti per aiutare Iorio ad allontanarsi dal cortile e a chiedere rinforzi. Sul posto sono poi arrivate tre pattuglie della Polizia Municipale e una squadra dei carabinieri. Il padre del ragazzo è stato accompagnato al comando per le verifiche; il quindicenne, stando alla ricostruzione disponibile, si sarebbe allontanato nuovamente.

Gli accertamenti sullo scooter avrebbero evidenziato la mancanza di assicurazione e revisione. Il quindicenne, inoltre, non avrebbe potuto guidare un motociclo di 300 centimetri cubici per ragioni di età e di abilitazione alla guida.

Le contestazioni e la solidarietà del sindaco

Per i componenti della famiglia coinvolti vengono prospettate, secondo le notizie finora diffuse, ipotesi di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La posizione delle singole persone e le eventuali responsabilità dovranno essere definite dagli accertamenti: non risultano, nelle informazioni disponibili, condanne o provvedimenti definitivi legati all’episodio.

Il sindaco Giovanni Nappi ha espresso solidarietà al comandante Iorio e condannato la violenza contro chi svolge controlli per la sicurezza dei cittadini. Anche Carlo Dublino, rappresentante territoriale della FP CGIL, ha manifestato vicinanza al responsabile della Municipale, richiamando l’attenzione sui rischi affrontati dagli agenti durante il servizio.

Non è la prima volta che un controllo di polizia locale sfocia in un episodio violento nel Napoletano: Teleclubitalia aveva raccontato l’aggressione a due vigili urbani a Torre Annunziata durante un intervento contro un parcheggiatore abusivo. Quello di Casalnuovo è un episodio distinto, sul quale restano da chiarire tutti i passaggi dell’accaduto.