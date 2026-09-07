Tragedia sulla Domitiana, 15enne travolto e ucciso in bici: gravissimo l’amico

Un ragazzo di circa 15 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sulla Domitiana, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il giovane si trovava su una bicicletta elettrica insieme a un coetaneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, i due sono stati travolti da un’automobile.

L’impatto si è verificato nella serata di sabato 5 settembre lungo la strada statale, all’altezza di viale Imperiale. Per uno dei due ragazzi i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili: sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Incidente sulla Domitiana, grave l’altro ragazzo

L’altro giovane coinvolto nell’incidente è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 dell’Asl di Caserta, che ha prestato le prime cure al ragazzo prima di trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso della clinica Pineta Grande. Il giovane è stato ricoverato e le sue condizioni sarebbero gravi. La prognosi resta riservata. Secondo le prime informazioni disponibili, i due ragazzi avrebbero circa 15 anni, ma la loro identità e l’età esatta non sarebbero state ancora accertate. Al momento dell’incidente sarebbero infatti risultati sprovvisti di documenti.

I due ragazzi viaggiavano su una bici elettrica

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. In base a una prima ricostruzione, i due giovani stavano percorrendo la Domitiana a bordo di una bici elettrica quando sono stati investiti da un’automobile condotta da un uomo.

A seguito del violento impatto, entrambi sarebbero stati sbalzati dal mezzo e scaraventati sull’asfalto. Uno dei ragazzi ha riportato ferite risultate fatali, mentre l’altro è stato soccorso in condizioni critiche.

Restano da chiarire le circostanze precise dell’investimento e le eventuali responsabilità. Gli accertamenti dovranno ricostruire la posizione dei veicoli, la direzione di marcia e tutti gli altri elementi utili a stabilire come sia avvenuto l’incidente.

Polizia locale sul posto, indagini sulla dinamica

Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Castel Volturno, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini. Gli agenti hanno eseguito rilievi fotografici e raccolto le prime testimonianze nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto sulla Domitiana.

Il corpo del ragazzo deceduto è stato successivamente trasferito presso il reparto di Medicina legale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà la magistratura a stabilire gli eventuali ulteriori accertamenti da eseguire sulla salma.