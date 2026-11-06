Un appuntamento dedicato alla grande letteratura mondiale, tra parole, suoni e immagini. Oggi, venerdì 6 novembre, alle ore 18, il Teatro della Biblioteca Comunale di Giugliano in Campania, in via Giuseppe Verdi 6, ospiterà “Moby Dick”, un reading di Ottavio Costa, nell’ambito della rassegna Connessioni Letterarie, a cura di Anita Curci.

Giugliano, oggi alle 18 al Teatro della Biblioteca Comunale il reading “Moby Dick” di Ottavio Costa

L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale Connessioni – Arte, Letteratura, Architettura, che promuove occasioni di incontro e approfondimento attraverso differenti linguaggi artistici. Al centro dell’appuntamento ci sarà il celebre romanzo di Herman Melville, pubblicato nel 1851, considerato uno dei capolavori della letteratura mondiale. La storia, narrata dal marinaio Ismaele, racconta il viaggio della baleniera Pequod, comandata dal capitano Achab, ossessionato dalla ricerca della gigantesca balena bianca Moby Dick.

Un’opera che attraversa temi universali come l’ossessione, il destino, il rapporto tra l’uomo e la natura e i limiti della conoscenza umana. Attraverso la voce di Ottavio Costa, accompagnata da suoni e immagini, il pubblico sarà condotto in un’esperienza narrativa che punta a restituire la forza evocativa e la profondità del capolavoro di Melville.

L’evento, realizzato con il patrocinio morale del Comune di Giugliano in Campania, rappresenta una nuova occasione per valorizzare gli spazi culturali cittadini e avvicinare il pubblico ai grandi classici della letteratura attraverso forme espressive coinvolgenti. L’appuntamento è per oggi, venerdì 6 novembre, alle ore 18, presso il Teatro della Biblioteca Comunale di Giugliano in Campania, in via Giuseppe Verdi 6.