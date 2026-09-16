Melito, Kimbo ospita la “Traviata da Cortile” di Alessandro Baricco

Kimbo ospita la “Traviata da Cortile” di Alessandro Baricco

sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, dalle 18:00 nei Cortili degli Stabilimenti Kimbo a Melito di Napoli

Napoli, luglio 2026 – “Proviamo a immaginare una Traviata popolare e festosa, una Traviata da fiera paesana. Non in un teatro ma in un cortile”: a questa visione di Alessandro Baricco ha risposto senza esitare Mario Rubino, presidente di Kimbo S.p.A., invitando il ben noto scrittore a guidare il pubblico napoletano e non solo dentro una nuova e sorprendente rilettura de La Traviata di Giuseppe Verdi.

E dunque Una Traviata da cortile, spettacolo di narrazione e musica dal vivo che porta l’opera fuori dai teatri per trasformarla in un’esperienza collettiva, immersiva e popolare, sarà infatti allestito per le due recite conclusive del tour proprio nei Cortili degli Stabilimenti Kimbo a Melito di Napoli sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, con inizio alle 18:00.

Con la direzione musicale di Enrico Melozzi, la direzione creativa e il casting di Gloria Campaner, il progetto è una nuova produzione di Alessandro Baricco, Domenico Procacci (Fandango) e IMARTS – International Music & Arts.

Pensata per spazi aperti e cortili, la messinscena – che non prevede posti a sedere – rompe deliberatamente gli schemi della tradizione operistica: non esiste più separazione tra palco e platea, e il pubblico diventa parte integrante della storia. Gli spettatori si muovono dentro l’azione, brindano e cantano insieme agli artisti, vivendo la vicenda di Violetta come dentro una festa di paese, con la massima partecipazione collettiva.

Ne nasce un format inedito, a metà tra concerto in piazza, teatro di narrazione e rito comunitario che diventa un unicum assoluto immaginato per la prima ed unica volta all’interno di un insediamento industriale, quello di Kimbo a Melito di Napoli, dove cast, pubblico e musicisti, saranno in dialogo con le infrastrutture e gli spazi in cui si produce lo storico Caffè di Napoli, che sarà offerto in degustazione a tutto il pubblico presente.

Una Traviata da cortile è un esperimento teatrale e musicale che sta registrando ovunque il “tutto esaurito” e che prova a restituire l’opera lirica alla sua dimensione più viva e condivisa, trasformandola in un evento che accade in mezzo alle persone, tra musica, racconto e festa.

Alla fine dello spettacolo infatti la storia non si chiude davvero: il pubblico è invitato a restare, continuando a condividere la notte tra brindisi, musica, balli e dj set, come accade nelle feste di paese. E, proprio come nelle sagre dei piccoli centri italiani, saranno allestiti nei cortili della Kimbo una serie di punti ristoro (“bancarelle”) per offrire al pubblico la possibilità di bere e mangiare – gratuitamente – specialità tipiche del territorio offerte da Kimbo e da altre aziende campane.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music & Arts.

Sono previsti per ciascuna data napoletana circa 700 spettatori a serata.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 20,00 a persona disponibili online al link:

https://www.ticketone.it/eventseries/una-traviata-da-cortile-4205293/

LO SPETTACOLO

L’opera di Verdi viene riportata alla sua radice più popolare: una musica che torna a risuonare tra la gente, affidata non a una grande orchestra, ma alla Duphol Big Band Orchestra and Chorus, un ensemble creato apposta per l’occasione che mescola un quintetto d’archi, una banda (Orchestra di fiati del Cilento e l’Anbima FVG), la fisarmonica di Mario Stefano Pietrodarchi, il mandolino di Raffaele La Ragione, il contrabbasso di Paolo Borsarelli e il coro.

Al centro dello spettacolo restano i momenti cruciali della storia di Violetta Valéry, interpretata dal soprano Floriana Cicìo, accanto ai tenori che si alterneranno nel ruolo di Alfredo Matteo Roma e Andrea Tanzillo, e al baritono Franco Vassallo nei panni di Germont, raccontati attraverso una nuova struttura narrativa: quattro quadri che attraversano l’amore, il conflitto, l’umiliazione e infine la morte della protagonista. Tra questi quadri musicali, Baricco interviene con la sua narrazione, restituendo la forza umana e contemporanea della vicenda.