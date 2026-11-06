Spari a Boscoreale, 25enne si costituisce con due pistole: arrestato per tentato omicidio

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta a Boscoreale, dove un 27enne è stato ferito da un colpo di pistola al fianco destro nei pressi di un bar. Nella serata di giovedì 5 novembre, un 25enne del posto si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, consegnando due armi da fuoco detenute illegalmente. Il giovane è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi clandestine e munizioni.

Boscoreale, il 25enne si presenta in caserma e consegna due armi

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane si è recato alla stazione dell’Arma di Boscoreale con il proprio difensore di fiducia. Ai militari ha consegnato una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e un revolver belga calibro 8×27 risalente ai primi del Novecento.

Le armi, che sarebbero state detenute senza autorizzazione, sono state acquisite per gli accertamenti. Al termine delle formalità, il 25enne è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le contestazioni sono allo stato delle indagini: la sua responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti e vale la presunzione di innocenza.

La lite fuori dal bar e il colpo al fianco

La sparatoria risale alla notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, intorno alle 2.45, in via Parrella. In base alla prima ricostruzione, il 27enne sarebbe rimasto coinvolto in una discussione con alcune persone nei pressi di un bar. Poco dopo è partito un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto al fianco destro.

La dinamica del ferimento e le ragioni della lite sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Teleclubitalia aveva già raccontato i primi momenti della sparatoria a Boscoreale e il soccorso al 27enne, quando non erano ancora emersi gli sviluppi sull’autore presunto dello sparo.

Il ferito trasferito all’Ospedale del Mare: prognosi riservata

Dopo il ferimento, il 27enne era stato inizialmente accompagnato all’ospedale di Boscotrecase. Nelle ore successive è stato trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove risulta ricoverato in prognosi riservata, secondo le ultime informazioni diffuse sull’episodio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli clinici ufficiali sulle sue condizioni.

Restano aperti gli accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dell’aggressione e verificare il ruolo delle armi consegnate dal 25enne. Gli sviluppi giudiziari saranno determinanti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.