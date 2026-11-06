Un’attività di controllo mirata al contrasto del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti ha portato alla denuncia in stato di libertà di un minorenne a Carinaro. L’intervento è stato condotto nel pomeriggio di ieri 5 novembre dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, impegnati in uno specifico servizio di prevenzione e repressione dei fenomeni legati allo spaccio di droga.

Carinaro, minorenne trovato con droga e proiettili: denunciato dai carabinieri

Nel corso degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un ragazzo di 17 anni, residente a Carinaro, che ha consentito di rinvenire un quantitativo di sostanze stupefacenti suddiviso in diverse confezioni, oltre ad alcune munizioni. In particolare, sono state recuperate 16 bustine di plastica contenenti hashish, per un peso complessivo di 34 grammi, e tre involucri termosaldati con cocaina, per un peso complessivo di 1,3 grammi.

Nel corso della stessa attività sono stati inoltre rinvenuti tre proiettili, uno dei quali calibro 9 e gli altri due di calibro 6,65. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e debitamente custodito in attesa del successivo deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. Alla luce di quanto accertato il giovane è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per i minorenni, informata dai militari dell’Arma.