Il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha approvato una proroga di sei mesi per l’amministrazione straordinaria del Comune di Melito di Napoli. La decisione si inserisce nel contesto dello scioglimento del consiglio comunale avvenuto a causa di infiltrazioni mafiose. Questo provvedimento consente alla commissione straordinaria di proseguire nella gestione delle attività amministrative fino al ritorno alle urne.

Melito, prorogato di sei mesi il commissariamento del comune

L’attuale gestione commissariale, attiva già da diversi mesi, resterà quindi in carica almeno fino alla prossima primavera, periodo in cui è previsto il voto per l’elezione di una nuova amministrazione comunale. La proroga si è resa indispensabile per portare a termine il processo di risanamento istituzionale e assicurare la piena legalità e trasparenza nell’ente. Il Comune di Melito, commissariato dal 2022 a seguito di accertate infiltrazioni della criminalità organizzata, è attualmente amministrato da una terna nominata dal Ministero dell’Interno. Con l’estensione appena approvata, la fase commissariale potrà continuare fino al 2026.