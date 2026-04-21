Melito, firmata la prima delle convenzioni tra comune e concessionari del mercato: prima volta in decenni

Il 17 aprile segna una svolta importante per il mercato ortofrutticolo di Melito di corso Europa. È stata infatti sottoscritta la prima convenzione di permanenza temporanea tra il Comune e gli operatori che occupano gli stalli della struttura.

Melito, firmata la prima convezione tra comunee concessionari del mercato: prima volta in decenni

“Si tratta di un passaggio cruciale, che consente di regolarizzare una situazione rimasta per decenni priva di una disciplina chiara, in attesa della conclusione dell’iter per l’assegnazione definitiva delle concessioni”, spiega la triade commissariale guidata da Francesco Antonio Cappetta in un comunicato stampa. L’accordo rappresenta l’inizio di un percorso più ampio: nelle prossime settimane sono infatti previste ulteriori sottoscrizioni, subordinate però alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione straordinaria.

Parallelamente, è stata adottata una linea rigorosa nei confronti di chi non ha rispettato le disposizioni previste. Le attività dei concessionari che non hanno ottemperato agli obblighi necessari per ottenere le autorizzazioni alla vendita di prodotti ortofrutticoli sono state infatti chiuse. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riportare ordine e legalità all’interno del mercato, garantendo regole certe e condizioni eque per tutti gli operatori del settore.