Melito piange la scomparsa di Vincenzo Esposito, 65 anni, noto e stimato gioielliere con attività storica in via Roma. Figura di riferimento per la comunità, “Enzo” – come lo chiamavano tutti con affetto – ha saputo lasciare un’impronta indelebile grazie alla sua umanità.

Melito piange storico gioielliere amico di De Laurentiis: addio a Vincenzo Esposito

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Enzo fu protagonista anche della vita politica cittadina: negli anni Novanta fu eletto consigliere comunale nella lista di Alleanza Nazionale, dimostrando impegno e dedizione al servizio della collettività. Ma il suo nome resterà scolpito nella memoria collettiva soprattutto per la passione viscerale per il Napoli. Tifoso instancabile, seguiva la squadra del cuore in ogni occasione, partecipando ai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro accanto a un gruppo di amici fidati, coltivando un legame profondo anche con la famiglia De Laurentiis. Il suo “cuore azzurro” è stato il tratto distintivo della sua vita.

“Personalmente, mi mancheranno i quasi quotidiani incontri all’edicola “Il Quadrifoglio”: entrambi ancora ancestralmente appaionati dei giornali di carta stampata”, il ricordo affettuoso del giornalista e amico Marcello Curzio. I funerali si terranno oggi alle ore 16 presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Melito.