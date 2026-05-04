Giugliano, auto contromano travolge scooter: centauro in ospedale

Scontro auto-scooter poco dopo le 14 e 30 a Giugliano in via Santa Rita Da Cascia, a pochi metri dall’incrocio con via Oasi Sacro Cuore. Secondo una prima ricostruzione, una macchina con targa polacca in fase di sorpasso avrebbe invaso l’altra carreggiata travolgendo in pieno un mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio in centauro, che è sbalzato dalla sella rovinando sull’asfalto a diversi metri di distanza. Lo scooterista, un 40enne del posto, è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e condotto in ospedale. Era cosciente ma non sono note le sue condizioni. Sul posto si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi e la dinamica. Disagi alla circolazione stradale.