Melito si prepara a vivere un Natale ricco di appuntamenti, emozioni e iniziative dedicate a tutta la comunità. Con il cartellone “Melito – La magia del Natale”, il Comune di Melito di Napoli, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, propone un programma articolato che accompagnerà cittadini e visitatori dal 9 dicembre fino all’Epifania, trasformando luoghi simbolo della città in spazi di incontro, cultura e condivisione.

Melito, per il giorno di Santo Stefano arriva Peppe Servillo

Il primo appuntamento è fissato per il 9 dicembre alle ore 10.00 con “Un albero per le scuole – 10 alberi per 10 scuole”, un’iniziativa dal forte valore educativo e simbolico che coinvolge gli istituti scolastici del territorio. L’evento, ospitato presso il Nido comunale “Primi Passi”, intende promuovere il senso di appartenenza, la cura degli spazi comuni e l’attenzione verso le nuove generazioni, protagoniste attive del percorso natalizio della città.

Il clima delle feste entrerà nel vivo il 12 dicembre alle ore 9.00 con “La favola del Natale”, una mattinata pensata per i più piccoli tra laboratori, animazione e la presenza di Babbo Natale. Un momento dedicato all’immaginazione e alla gioia dei bambini, che potranno vivere l’attesa del Natale come un’esperienza collettiva e coinvolgente.

Il cuore pulsante delle celebrazioni sarà la Villa comunale, che il 20 dicembre alle ore 15.00 ospiterà “Il villaggio di Babbo Natale”. Un vero e proprio spazio incantato, animato da attività, allestimenti e iniziative pensate per le famiglie, dove la tradizione natalizia si intreccia con il desiderio di stare insieme e riscoprire il valore della comunità.

La musica e la cultura avranno un ruolo centrale con il Concerto di Natale in programma il 26 dicembre alle ore 20.00 presso il Teatro Barone. Protagonista della serata sarà Peppe Servillo con lo spettacolo “Napoletanata”, un viaggio musicale che celebra la canzone napoletana e le sue atmosfere più autentiche, offrendo al pubblico un momento di grande qualità artistica e suggestione.

Il calendario si chiuderà il 5 gennaio alle ore 10.00, ancora una volta nella Villa comunale, con “Il villaggio della Befana”, un evento che accompagnerà grandi e piccoli verso la conclusione delle festività, mantenendo vivo lo spirito di festa e condivisione fino all’ultimo giorno.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, a conferma della volontà dell’amministrazione comunale di rendere il Natale un’occasione inclusiva, accessibile e partecipata. “Melito – La magia del Natale” non è solo un programma di eventi, ma un percorso che unisce socialità, cultura e tradizione, restituendo alla città il valore dello stare insieme e del vivere i luoghi comuni come spazi di comunità.