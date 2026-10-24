Strade al buio e disagi per i residenti di via Montale e via Di Vittorio, a Mugnano, dove il taglio di alcuni cavi elettrici ha provocato l’interruzione della pubblica illuminazione. Secondo i primi riscontri, dietro l’episodio potrebbe esserci un tentativo di furto dei cavi. A denunciare l’accaduto è il sindaco Pierluigi Schiattarella, che ha rivolto un messaggio ai cittadini, esprimendo preoccupazione per la sicurezza del territorio.

Mugnano, strade al buio dopo il taglio dei cavi elettrici. Il sindaco: «Sospettiamo tentativo di furto»

«Desidero innanzitutto chiedere scusa ai residenti di via Montale e via Di Vittorio per il disagio causato dalla mancanza di pubblica illuminazione», ha dichiarato il primo cittadino, spiegando quanto emerso dalle prime verifiche. «Dai primi riscontri, considerate le modalità con cui sono stati tagliati i cavi elettrici, si sospetta un tentativo di furto dei cavi della pubblica illuminazione», ha precisato Schiattarella.

L’amministrazione comunale si è subito attivata, segnalando l’episodio alle autorità competenti anche per prevenire ulteriori incursioni. Il timore, infatti, è che i responsabili possano tornare sul posto durante la notte per completare il presunto furto. Il sindaco non ha nascosto la propria amarezza per quanto accaduto, allargando la riflessione al tema della sicurezza cittadina. «È davvero sconfortante constatare il clima di crescente insicurezza e incertezza che stiamo vivendo. Non possiamo accettare che intere strade restino al buio, con tutti i rischi che ne conseguono per la sicurezza dei cittadini, a causa di comportamenti criminali che danneggiano il patrimonio pubblico e l’intera comunità».

“Al via operazioni di ripristino”

Parole accompagnate dalla richiesta di una maggiore presenza delle istituzioni preposte al controllo del territorio. «Come Sindaco, non intendo rassegnarmi a questa situazione. Continueremo a chiedere maggiore attenzione, controlli e presenza delle istituzioni preposte alla sicurezza del territorio», ha ribadito Schiattarella.

Sul fronte degli interventi, il primo cittadino ha annunciato che già dalla mattina successiva alla sua comunicazione prenderanno il via le operazioni necessarie per ripristinare la pubblica illuminazione nelle strade interessate. «Chiedo ai residenti ancora un po’ di pazienza e comprensione, assicurando il massimo impegno per risolvere il problema nel più breve tempo possibile», ha assicurato il sindaco, ringraziando anche Ginetto Chianese per il tempestivo intervento e la disponibilità dimostrata.

Resta alta, dunque, l’attenzione su un episodio che, oltre ai disagi provocati ai residenti, riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla tutela del patrimonio pubblico. «Mugnano merita sicurezza, tranquillità e rispetto. E su questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia», ha concluso Schiattarella.