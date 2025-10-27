Melito, furto in casa in pieno giorno: rubati 6mila euro in contanti e un bracciale

Un furto in pieno giorno a Melito di Napoli lo scorso 24 ottobre, verso le 11 del mattino, in via Puccini (traversa di via Roma). I ladri, che hanno agito senza nascondere il volto, hanno sfondato la porta e messo completamente a soqquadro l’abitazione, portando via circa 6.000 euro in contanti e un bracciale in oro rosa dal valore simile. Le immagini interne del sistema di videosorveglianza e la denuncia immediata presentata ai Carabinieri testimoniano la gravità dell’accaduto e la violazione della sicurezza domestica subita dalla vittima.

«Siamo di fronte a un livello di degrado e impunità inaccettabile», commenta il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra, contattato dalla persona derubata. «I delinquenti entrano nelle case a metà mattina, a volto scoperto, senza alcun timore della legge. Non si tratta di micro-crimini: è un attacco diretto alla dignità e alla tranquillità dei cittadini. La sicurezza è ridotta ai minimi termini e l’esasperazione tra la popolazione è evidente».

Secondo Borrelli, questa escalation di furti e rapine quotidiane deriva dalla mancanza di presidi di legalità sul territorio. «I cittadini ci segnalano la scarsità di forze dell’ordine e l’assenza di controlli preventivi efficaci. Il cosiddetto “decreto sicurezza” resta inefficace nella protezione quotidiana delle famiglie e delle loro proprietà. È necessario un intervento urgente da parte del Governo e del Ministro dell’Interno, con un incremento immediato dell’organico e una presenza costante su tutto l’hinterland napoletano, per fermare questo clima di terrore e illegalità che soffoca la comunità».