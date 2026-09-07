Parete celebra il Santo nome di Maria: il programma delle iniziative religiose

La Parrocchia San Pietro Apostolo di Parete, con il supporto del Comitato Festeggiamenti Maria Santissima della Rotonda, si prepara a vivere il giorno dedicato al Santo Nome di Maria, ricorrenza particolarmente cara alla comunità locale e legata alla venerazione di Maria Santissima della Rotonda. Il programma prenderà avvio domenica 7 settembre alle ore 21:00 con una Veglia di Preghiera. Durante la celebrazione, la sacra effigie della Vergine sarà esposta solennemente alla venerazione dei fedeli, offrendo un momento di intensa spiritualità e raccoglimento.

La giornata centrale delle celebrazioni sarà venerdì 12 settembre, memoria liturgica del Santo Nome di Maria. Le iniziative religiose inizieranno alle ore 6:30 con la recita del Santo Rosario, seguita alle ore 7:00 dalla Santa Messa. In serata, alle ore 19:30, è prevista una nuova recita del Rosario, mentre alle ore 20:00 sarà celebrata la Santa Messa Solenne in onore di Maria Santissima della Rotonda, con un particolare ricordo di tutte le persone che portano il nome di Maria e di tutte le mamme. Le celebrazioni si concluderanno domenica 13 settembre con la Santa Messa delle ore 18:30, che sarà celebrata in campagna presso la cappella di Maria Santissima della Rotonda. Per l’occasione, la consueta celebrazione parrocchiale non avrà luogo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di fede e devozione per l’intera comunità parrocchiale. Grazie alla collaborazione tra la Parrocchia San Pietro Apostolo e il Comitato Festeggiamenti Maria Santissima della Rotonda, i fedeli saranno chiamati a vivere alcuni giorni di preghiera, riflessione e affidamento alla Vergine Maria, riscoprendo il significato spirituale del suo Santo Nome e della sua materna intercessione.

COMUNICATO STAMPA