Ficus in Tabula 2026: il 12 e 13 settembre a Ottati due giorni dedicati al fico Dottato. Il programma della quarta edizione

Dalla piantumazione simbolica che anticipa il nuovo ficheto comunale da 5.000 piante alla raccolta direttamente dalla pianta, fino a pizza, lievitati, pasticceria e cucina d’autore. Tra gli ospiti Simone Cerruti, Valentino Tafuri, Giuseppe Biscardi, Daniele Binario e Cristian Torsiello. Ingresso gratuito.

OTTATI – Il fico Dottato come prodotto della terra, patrimonio della cultura contadina e possibile risorsa per il futuro delle aree interne. Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 Ottati ospita la quarta edizione di “Ficus in Tabula – I gusti del Fico Dottato”, il weekend che nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni racconta uno dei prodotti più identitari del territorio attraverso agricoltura, divulgazione ed esperienze gastronomiche.

Al centro dell’edizione 2026 c’è anche un progetto che guarda al futuro della comunità. Alla fine di settembre prenderà il via la piantumazione di un ficheto comunale composto da 5.000 piante di fico Dottato, nell’ambito di un intervento che coinvolge il Ministero dell’Interno e la Regione Campania e che punta a coniugare recupero agricolo, sviluppo territoriale e percorsi di integrazione delle comunità multietniche nella vita locale.

Non è casuale, dunque, che Ficus in Tabula cominci proprio piantando un fico. Sabato 12 settembre: un nuovo fico apre la quarta edizione

Alle ore 18, nel giardino del Convento dei Domenicani di Ottati, sarà inaugurata la quarta edizione con la piantumazione simbolica di un albero di fico Dottato, gesto che anticipa l’avvio del nuovo progetto agricolo comunale.

A seguire si terrà un breve talk con gli ospiti per approfondire il valore del Dottato, il suo rapporto con il territorio e le prospettive che una coltura storica può ancora offrire a un comune dell’entroterra cilentano. Alle 19 il primo show cooking sarà affidato a Simone Cerruti della Pizzeria La Baita al Cotruzzo di Roccadaspide, Due Spicchi Gambero Rosso, che presenterà la pizza protagonista della proposta enogastronomica del sabato sera, naturalmente costruita in dialogo con il fico.

Gli espositori saranno presenti dalle 17.30, mentre gli stand gastronomici apriranno alle 19.30.

Anche quest’anno il cuore della manifestazione sarà il Convento dei Domenicani, scelto sin dalla prima edizione come unica sede di Ficus in Tabula: uno spazio storico ed elegante per raccontare con un linguaggio contemporaneo un prodotto che appartiene profondamente alla civiltà rurale cilentana.

Domenica 13 settembre: dal ficheto alla tavola

La domenica comincerà alle ore 9 direttamente nella campagna di Ottati con la Ficus Experience “Dalla pianta alla tavola”, ospitata dall’Azienda Agricola Sykè.

Una mattinata immersi nel ficheto durante la quale sarà possibile raccogliere i fichi direttamente dalla pianta, partecipare a una colazione agricola e conoscere più da vicino il lavoro e la cultura che ruotano intorno al Dottato. Un’esperienza pensata per recuperare anche la dimensione più semplice e autentica di questo frutto: prima di diventare ingrediente gastronomico, il fico è agricoltura, stagionalità e lavoro dell’uomo.

Terminata l’esperienza in campagna, la manifestazione proseguirà nel Convento dei Domenicani.

Alle ore 12 Valentino Tafuri di 3 Voglie a Battipaglia, Tre Spicchi Gambero Rosso, sarà protagonista di uno show cooking dedicato ai lievitati e alla proposta enogastronomica della giornata.

Gli espositori apriranno alle 11, mentre dalle 12.30 sarà possibile accedere agli stand gastronomici e vivere Ficus in Tabula anche a pranzo.

Alle 16.30 spazio alla pasticceria con Giuseppe Biscardi di Grani di Kore, ad Albanella. Nel pastry show il fico Dottato diventerà materia per nuove interpretazioni dolci, mettendo in relazione tradizione, tecnica e creatività.

Alle 18 sarà la volta di Daniele Binario, chef del ristorante Ficheria dell’azienda Santomiele di Prignano Cilento, con la preparazione dal vivo di un piatto a base di fico Dottato. Un appuntamento che porterà il pubblico dentro l’interpretazione gastronomica di un ingrediente intorno al quale Santomiele ha costruito negli anni un vero progetto di ricerca, trasformazione e valorizzazione.

Il gran finale è previsto alle ore 20 con Cristian Torsiello di Osteria Arbustico a Paestum, tra i protagonisti della cucina cilentana contemporanea. Lo chef realizzerà un piatto pensato appositamente per Ficus in Tabula, offrendo la propria interpretazione del Dottato e chiudendo idealmente un percorso iniziato poche ore prima direttamente tra gli alberi.

Il fico come racconto di un territorio

Ficus in Tabula nasce per andare oltre la semplice degustazione. Nei due giorni il pubblico può osservare il fico sulla pianta, raccoglierlo, conoscerne il lavoro agricolo e poi ritrovarlo trasformato attraverso pizza, lievitati, pasticceria e cucina.

Un percorso dalla pianta alla tavola che mette insieme memoria e contemporaneità e restituisce al Dottato il valore di un prodotto capace di raccontare paesaggio, agricoltura, cultura alimentare ed economia.

È questa la visione che Ottati porta avanti attraverso Ficus in Tabula: partire da una coltura profondamente legata alla propria storia per interrogarsi anche sul futuro delle aree interne, sulla possibilità di creare nuove economie e sul rapporto tra comunità, accoglienza e terra.

Ficus in Tabula – I gusti del Fico Dottato si svolgerà a Ottati sabato 12 e domenica 13 settembre 2026.

Ingresso gratuito.

Comunicato stampa