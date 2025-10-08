Un 18enne arrestato a Melito lungo corso Europa mentre cede droga. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri dalla Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca.

Melito, 18enne sorpreso a vendere droga su corso Europa: arrestato in flagrante

Nello specifico, gli agenti di Polizia, nel transitare in Corso Europa, hanno notato il 18enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il ragazzo, trovandolo in possesso di 29 involucri di cocaina del peso di 19 grammi, 23 involucri di hashish del peso di 45 grammi e 33 bustine di marijuana del peso di 41 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.