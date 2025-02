“Mazzate” durante match Vulcano Quarto-Lago Patria: in trenta aggrediscono giocatori ospiti

Gravissimo episodio di violenza durante la gara tra FC Lago Patria e Vulcano Quarto, valida per il campionato di Terza Categoria. L’incontro, che si stava disputando regolarmente, è stato sospeso dal direttore di gara sul risultato di 2-4 a causa di un’aggressione ai danni dei giocatori ospiti.

Follia durante match tra Lago Patria e Vulcano Quarto: in trenta aggrediscono giocatori giuglianesi

Secondo quanto riportato dall’ASD Football Club Lago Patria, “nel corso del secondo tempo, 25-30 persone non identificate, riconducibili alla società ospitante, sono entrate in campo armate di oggetti contundenti, aggredendo i nostri giocatori”. Di fronte a una situazione così grave, “la partita non ha potuto proseguire e il direttore di gara ha dovuto decretare per forza di cose la fine anticipata dell’incontro”.

Il club ha condannato con fermezza l’accaduto, sottolineando che “episodi di questo genere siano inaccettabili e rappresentino un pericolo per l’incolumità degli atleti e di tutti i presenti”. FC Lago Patria ha inoltre denunciato “l’incapacità del Vulcano Quarto di garantire un livello minimo di sicurezza nel proprio impianto, un aspetto essenziale per lo svolgimento regolare di qualsiasi manifestazione sportiva”.

La società si aspetta ora che “gli organi competenti prendano provvedimenti immediati e adeguati nei confronti di chi ha reso possibile questo scenario vergognoso”. Nel frattempo, ha assicurato che tutelerà i propri tesserati “in ogni sede opportuna affinché venga fatta giustizia”. “Il calcio è passione, competizione e rispetto: chi trasforma un campo da gioco in un teatro di violenza non può e non deve farne parte”, ha concluso il club nel suo comunicato ufficiale.