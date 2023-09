Notte da incubo, quella appena trascorsa, all’Osservatorio Osservatorio Astronomico di Capodimonte. L’evento gratuito per ammirare le stelle della via Lattea si è trasformato in violenza con un bilancio di 4 agenti della Polizia Municipale feriti dopo una brutale aggressione.

Maxi rissa a Napoli, in 15 picchiano 4 agenti della Municipale

La zuffa sarebbe nata per via del traffico. L’evento ha richiamato numerosi visitatori e, a causa del grande afflusso di veicoli, si sono create inevitabilmente delle code. Un automobilista ha prima minacciato gli agenti che stavano regolarizzando la circolazione poi, poco dopo, sarebbero arrivati 15 persone a bordo di scooter che hanno aggredito i caschi bianchi con calci, pugni e testate.

Il bilancio è stato pesante: il più grave con dita spezzate, contusioni al volto e tagli alla fronte, se la caverà con 25 giorni di prognosi. Altri 2 agenti feriti pestati a calci e pugni, con 7 giorni di prognosi, il quarto, colpito con calci alle costole, con 2 giorni di prognosi.

“Quanto accaduto è inaccettabile – afferma Rocco Notaro, Rsu del sindacato Csa – Purtroppo, gli agenti della Polizia Locale sono ancora una volta vittime di aggressione. In questo caso, 4 agenti sono rimasti feriti nell’espletamento del loro dovere. Purtroppo, quando ci sono eventi che richiamano tante persone, il problema non è più solo di gestione di viabilità, ma diventa anche di ordine pubblico. In questi casi, la Polizia Locale non può essere lasciata sola. Gli agenti, oltre ad essere sotto organico, non sono adeguatamente equipaggiati. Non hanno manganello distanziatore o spray. È necessario un coordinamento anche con le altre forze dell’ordine.

