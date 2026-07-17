Maxi controlli dei Carabinieri nell’Agro aversano: 100 persone identificate, denunce per droga e guida senza patente

Una vasta operazione di controllo del territorio, con decine di militari impegnati tra posti di blocco, verifiche e accertamenti mirati, ha interessato nella serata del 16 luglio i comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. Il bilancio dell’attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe parla di 100 persone identificate, 48 veicoli controllati, 11 violazioni al Codice della Strada e numerose denunce per reati che spaziano dagli stupefacenti alla detenzione abusiva di armi, fino alla ricettazione e alla guida in stato di ebbrezza.

L’operazione, che ha visto il coinvolgimento dei militari delle Stazioni territoriali, del Nucleo Operativo e Radiomobile e del personale delle Compagnie di Marcianise e Aversa, rientra nel piano di intensificazione dei controlli predisposto dall’Arma per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare la sicurezza nell’Agro aversano.

Tra gli episodi più significativi emersi nel corso dei controlli figura la denuncia di un uomo trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana. Un’altra persona è stata deferita all’Autorità giudiziaria dopo essere stata sorpresa con un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e diverse munizioni di vario calibro detenute senza autorizzazione.

Scattano provvedimenti anche per un giovane fermato con un coltello a farfalla lungo complessivamente 24 centimetri, arma il cui porto è vietato dalla normativa vigente. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza sulle strade. I Carabinieri hanno denunciato un automobilista sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 1,63 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Altri tre conducenti sono stati denunciati per guida senza patente in quanto recidivi; due di loro, inoltre, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dalla legge.

Nel corso dell’operazione sono emersi anche casi di presunta ricettazione. Due persone sono state denunciate: una viaggiava a bordo di un ciclomotore privo sia della targa sia del numero identificativo del telaio, mentre l’altra era alla guida di una moto risultata rubata e denunciata come tale lo scorso mese di maggio. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, oltre alla denuncia per il possesso della marijuana, due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori, dopo essere state trovate con modiche quantità di cocaina e hashish destinate all’uso personale.