Festa di fine anno al nido d’infanzia “12 note” di Giugliano

Un momento per chiudere la fine dell’anno con allievi, genitori e insegnanti, e per illustrare il progetto educativo del nido d’infanzia “12 note” in via Filippo Caruso a Giugliano. Ieri la festa, con un piccolo spettacolo dei bambini, nella struttura che celebra anche i risultati raggiunti in questi primi anni di attività.
Un legame forte con la città di Giugliano e col territorio. Il Nido “12 Note” aderisce all’iniziativa Voucher Prima Infanzia, possibile grazie alla collaborazione coi servizi sociali comunali.