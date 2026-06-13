Controlli ad alto impatto nell’agro aversano: denunce, sequestri e oltre 6mila euro di multe

Un’imponente operazione di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Aversa con il supporto dei militari delle Compagnie di Casal di Principe e Marcianise. L’attività, svolta secondo il modello dei servizi straordinari ad “alto impatto”, ha interessato numerosi comuni dell’agro aversano con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e aumentare la sicurezza sul territorio.

Controlli su strade, attività commerciali e soggetti sottoposti a misure

I militari hanno effettuato posti di controllo, verifiche alla circolazione stradale, controlli presso esercizi commerciali e accertamenti nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive o di prevenzione.

Nel corso delle attività è stato denunciato un 45enne di Aversa, già sottoposto all’obbligo di dimora, sorpreso a Lusciano in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Lite finisce con un’aggressione: due denunce

Tra gli interventi eseguiti dai Carabinieri anche quello relativo a una lite degenerata in aggressione. Un 43enne originario del Mali, residente in provincia di Cuneo, è stato denunciato per lesioni personali ai danni di un 38enne marocchino domiciliato ad Aversa. Quest’ultimo è stato a sua volta deferito per violazione delle norme che regolano il soggiorno sul territorio nazionale.

Tentano di rubare in un supermercato di Teverola

Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela delle attività commerciali. In un supermercato di Teverola, un uomo e una donna, entrambi 43enni e residenti a Mondragone, sono stati sorpresi mentre tentavano di uscire dal punto vendita senza pagare la merce prelevata dagli scaffali.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercente.

Guida in stato di ebbrezza e droga: scattano denunce e segnalazioni

Nel corso dei controlli stradali è stato denunciato un 27enne dell’Agro aversano trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

A Parete, durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a salve con munizionamento e modiche quantità di sostanze stupefacenti. Il proprietario dell’abitazione, un 52enne del posto, è stato denunciato e segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

Altri due uomini, residenti a Parete e Trentola Ducenta, sono stati segnalati amministrativamente per possesso di hashish per uso personale. Per uno di loro è scattato anche il ritiro della patente.

Violazioni alle ordinanze comunali sugli alcolici

Nel comune di Parete i militari hanno contestato la violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche in determinate aree e orari.

Sanzionato un commerciante locale di 59 anni e un cittadino rumeno di 51 anni sorpreso a consumare alcolici in una zona soggetta a divieto.

Oltre 6.800 euro di multe e 341 persone controllate

Importante anche il bilancio sul fronte della sicurezza stradale. I Carabinieri hanno contestato 19 violazioni al Codice della Strada per infrazioni che vanno dalla mancanza di assicurazione all’omessa revisione, dalla guida senza patente al mancato utilizzo di casco e cinture di sicurezza.

Le sanzioni elevate superano complessivamente i 6.800 euro.

Nel corso dell’operazione sono state controllate 341 persone e 163 veicoli, confermando l’efficacia dei servizi straordinari predisposti dall’Arma per il contrasto alle diverse forme di illegalità presenti sul territorio.