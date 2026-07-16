Un arresto e cinque denunce. È il bilancio dell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Caserta effettuato nel corso della notte del 15 luglio.

Caserta, controlli straordinari dei carabinieri: un arresto e cinque denunce

Nel corso dell’operazione è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo di 49 anni, residente nel Casertano, già gravato da precedenti di polizia. L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri e condotto presso la propria abitazione, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno deferito in stato di libertà cinque persone, ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Tra queste figura un uomo di 34 anni, residente a Caivano, denunciato per reiterazione nel biennio della guida senza patente. Analoga contestazione è stata mossa nei confronti di un uomo di 44 anni, di origine nigeriana e residente a Casal di Principe.

Armi e droga: due giovani denunciati

Un diciottenne di Caiazzo è stato invece denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un tirapugni, mentre un ventenne residente a Piana di Monte Verna dovrà rispondere dell’ipotesi di porto di armi od oggetti atti ad offendere, essendo stato sorpreso con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri, di cui 10 di lama. Denunciata anche una donna di 33 anni, residente a Caivano, trovata in possesso di circa 4,4 grammi di crack e 1,25 grammi di cocaina, sostanze sottoposte a sequestro.

Identificate 122 persone

L’attività di controllo ha interessato numerosi punti strategici del territorio, con posti di controllo lungo le principali arterie stradali e verifiche nei luoghi maggiormente frequentati durante le ore notturne. Complessivamente sono state identificate 122 persone e controllati 75 veicoli. I Carabinieri hanno inoltre elevato sette contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso dei controlli è stata infine segnalata alla Prefettura una persona quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovata in possesso di una modica quantità di hashish destinata all’uso personale. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dall’Arma dei Carabinieri per garantire un costante presidio del territorio e rafforzare la sicurezza dei cittadini, attraverso controlli mirati e un’intensa attività di vigilanza, soprattutto nelle fasce orarie e nelle aree ritenute maggiormente esposte ai fenomeni di illegalità.