Oggi, mercoledì 19 giugno, prende il via la maturità 2024 per oltre 526mila studenti. La prima prova scritta “verifica sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua in cui avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti” si legge sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Maturità 2024 al via, oggi la prima prova di italiano

L’esame inizia alle 8.30 con le stesse modalità in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore. I candidati possono scegliere tra diverse tipologie e tematiche: il Ministero propone sette tracce che coprono ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Gli studenti ne selezioneranno una, quella che ritengono più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.

Il videomessaggio della premier Meloni

“Cari maturandi, è solo l’inizio di una grande avventura”. Così inizia il videomessaggio su Facebook della presidente del Consiglio, che aggiunge: “Date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensiate. In bocca al lupo”.

Le tre tipologie di scritto

Gli studenti potranno scegliere tra tre tipologie: