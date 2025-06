Il primo esame importante dopo il Covid. Oggi gli studenti che in terza media per via della pandemia non si sono sottoposti all’esame di terza media, si trovano, con grande emozione e tensione, ad affrontare la maturità. Tante speranze e aspettative per studenti e studentesse di Giugliano. Domani la seconda prova, ma intanto si pensa a fare bene l’elaborato di italiano.