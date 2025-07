Blitz dei Carabinieri in Costiera Sorrentina: durante un’operazione congiunta condotta dai militari della compagnia di Sorrento, guidati dal capitano Mario Gioia, in collaborazione con il NAS, il NIL e il Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie in diversi stabilimenti balneari del territorio.

Massa Lubrense, blitz nei lidi: carne avariata e ghiaccio nei sacchi dell’immondizia in noto lido

La situazione più critica è stata riscontrata nel ristorante di un noto lido di Massa Lubrense, molto frequentato anche da turisti. All’interno dei locali sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione, carne avariata, e – fatto ancor più allarmante – ghiaccio per cocktail conservato in buste destinate alla raccolta dei rifiuti, violando ogni normativa sulla sicurezza alimentare.

Non solo problemi legati al cibo. I controlli hanno evidenziato anche violazioni sulla sicurezza sul lavoro: ambienti non a norma, omessa formazione dei dipendenti, assenza delle visite mediche obbligatorie e altre irregolarità amministrative.

Nel complesso sono stati sequestrati 36 chili di alimenti non idonei al consumo umano. Il totale delle sanzioni elevate supera i 20mila euro. La titolare della società che gestisce lo stabilimento è stata denunciata all’autorità giudiziaria.