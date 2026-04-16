Dj set abusivo organizzato su noto lido di Licola: struttura sequestrata, 700 persone presenti

Un dj set organizzato senza alcuna autorizzazione e pubblicizzato sui social network è costato caro al titolare di uno stabilimento balneare di via Sibilla, a Licola, denunciato dopo un controllo congiunto delle forze dell’ordine.

Blitz di Carabinieri e Polizia: scattano i controlli

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Licola insieme agli agenti del commissariato di Pozzuoli. I militari hanno accertato che l’evento si stava svolgendo in assenza delle necessarie autorizzazioni e senza le condizioni di sicurezza previste per manifestazioni di questo tipo.

Nessuna agibilità e diffida non rispettata

Secondo quanto emerso, per il dj set non era stata rilasciata alcuna agibilità. Inoltre, il titolare dello stabilimento avrebbe ignorato una precedente diffida dell’autorità di pubblica sicurezza, proseguendo comunque con l’organizzazione dell’evento.

Lido sequestrato e titolare denunciato

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri e la Polizia hanno disposto il sequestro dell’intera struttura, per un totale di circa 700 metri quadrati. Denunciato il titolare del lido. Al momento del blitz erano presenti circa 700 persone.