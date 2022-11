Qualiano. Le parole di chi è ancora sotto choc, quelle di Serena. È domenica sera, la ragazza è in auto con la sorella Marianna, che è alla guida, il fidanzato e la nipote quindicenne. Su un tratto dell’asse mediano all’altezza di Qualiano vedono il parabrezza andare in pezzi. Un martello è stato lanciato sulla loro auto. In pochi istanti si consuma il dramma. Il suo racconto ai microfoni di TeleClubItalia