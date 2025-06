Asse Mediano, drammatico incidente a Giugliano: tre veicoli coinvolti

Drammatico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 11 di oggi, 30 giugno, a Giugliano, sull’Asse Mediano, all’altezza del MOG (Mercato Ortofrutticolo), al confine con Qualiano. Da quanto apprende Teleclubitalia.it sono almeno tre i veicoli coinvolti, tra cui due auto e un camion.

La dinamica è ancora da ricostruire. Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri. Ad avere la peggio un SUV, completamente ribaltato, così come appare in foto, e finito al termine della corsa sul guardrail che separa le due corsie opposte. Non si conoscono al momento le condizioni di conducenti ed eventuali passeggeri. Il traffico in direzione Lago Patria è andato subito in tilt e si registrano lunghe code. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi del caso e i militari dell’arma della compagnia di Giugliano per gestire la viabilità.

