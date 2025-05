Ancora un episodio gravissimo sulla Statale 268 all’altezza dello svincolo di Cercola: una coppia è rimasta coinvolta in un lancio di sassi da un cavalcavia. Il gesto ha danneggiato l’auto per oltre 1500 euro, ma per puro caso non ha causato feriti.

Cercola, la roulette russa sulla SS 268: sassi contro coppia in auto. Tragedia sfiorata

Si tratta dell’ennesimo caso riguardante le sassaiole lungo la Statale del Vesuvio. A denunciare l’accaduto è stato un cittadino, che ha contattato direttamente il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’uomo, ancora sotto shock, ha raccontato: “Io e la mia fidanzata ci siamo trovati nel pieno del lancio. È stato un attimo, ma poteva finire molto peggio”. Un altro caso registrato e segnalato a Borrelli è avvenuto circa 15 giorni fa. Le pietre verrebbero lanciate dai cavalcavia. Ignoti al momento gli autori, ma tra le ipotesi c’è anche quella di una challenge social ingaggiata da giovanissimi che decidono di sfidarsi mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti.

“Chi lancia sassi contro le auto in corsa è un delinquente che può uccidere. Non c’è nulla di ‘ragazzata’, ma solo un gesto criminale da punire con il massimo della severità – ha dichiarato Borrelli esprimendo sdegno e preoccupazione – Chiederò un intervento immediato del Prefetto e l’installazione di sistemi di videosorveglianza fissi nei punti più a rischio. È urgente attivare una task force di controllo con pattuglie mobili e controlli notturni. Crediamo, anche per quello che ci raccontano gli automobilisti, che le misure di sicurezza e i pattugliamenti avviati siano ancora insufficienti, soprattutto bisogna intensificare i controlli nelle fasce orarie notturne. Non possiamo permettere che la superstrada diventi una roulette russa per chi viaggia”.