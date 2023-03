Doveva essere il 28 febbraio il giorno in cui gli studenti del Marconi dovevano trasferirsi nella nuova sede alternativa di villa Gallo ma così non è stato. La struttura di via aviere Mario Pirozzi non risulta ancora pronta per accogliere studenti e personale scolastico che dunque continuano a fare turni pomeridiani negli altri 4 istituti superiori della città.

Marconi, studenti ancora senza sede

“Ormai ci stiamo abituando alle chiacchiere di questa amministrazione – tuona il consigliere di minoranza Luigi Sequino -. Dopo l’IMU, lo stadio, i loculi, ora anche il Marconi. Il sindaco e il consigliere metropolitano Pezzella a gennaio sbandieravano che per il 28 febbraio gli studenti del Marconi avrebbero avuto una sede alternativa (senza contare che sarà ancora insufficiente e quindi una soluzione a metà). E dire che Pirozzi prima di essere sindaco era consigliere metropolitano. Questa vicenda del Marconi avrebbe dovuto conoscerla bene e invece questa amministrazione si conferma di sprovveduti”.

Oggi i rappresentanti d’istituto hanno avuto un incontro con la dirigente scolastica per avere aggiornamenti. Ma resta il nodo della seconda sede necessaria in quanto villa Gallo non riesce a sopperire a tutte le esigenze del Marconi, in quanto in via Pirozzi ci sono solo 22 aule a fronte delle 54 necessarie per i circa 1400 studenti. Qui saranno presumibilmente ancora costretti a doppi turni, ma alcune classi resterebbero ancora scoperte. Una situazione questa del Marconi che va avanti da settembre e che potrebbe trascinarsi fino alla fine dell’anno scolastico.