Nel primo pomeriggio di oggi, nel territorio di Marcianise, si è verificato un tragico incidente mortale. Un camionista ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal carico che trasportava, composto da blocchi di cemento.

Marcianise, tragedia sulla provinciale 335: camionista muore schiacciato dal suo carico

Secondo una prima ricostruzione, come apprende Teleclubitalia, il conducente guidava lungo la strada provinciale 335 (Sannitica) quando, all’altezza del punto vendita “Handy fai da te” e dell’azienda Getra, ha fatto una brusca frescata, a seguito della quale il materiale si è spostato in avanti sfondando la cabina e travolgendo l’autista.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Marcianise. I caschi bianchi stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche due squadre di Vigili del Fuoco, una di Caserta e l’ altra di Marcianise che hanno operato con l’ausilio di una gru. Inutili i soccorsi del 118.