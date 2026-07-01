Napoli, bambina di 2 anni positiva alla cannabis: ricoverata al Santobono

Paura nella notte a Napoli, dove una bambina di appena 2 anni è risultata positiva al THC dopo essere stata trasportata all’ospedale Santobono. La piccola è attualmente ricoverata in osservazione, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato intorno alle 4.40. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Vomero, allertati dal personale sanitario dopo l’esito degli accertamenti eseguiti sulla bambina.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte dei militari dell’Arma, la bambina era stata accompagnata al pronto soccorso dalla madre, una 33enne, e dal fratellastro di 15 anni. Dagli accertamenti preliminari sarebbe emerso che il ragazzo sarebbe un assuntore sporadico di sostanze stupefacenti. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che la bimba possa aver ingerito accidentalmente una piccolissima quantità di sostanza contenente THC. Le circostanze dell’accaduto sono ancora oggetto di approfondimento e saranno i successivi accertamenti a chiarire con precisione come sia avvenuta l’ingestione.

Bambina sotto osservazione al Santobono

Dopo il ricovero, la piccola è stata trattenuta in osservazione dai medici del Santobono per monitorarne le condizioni cliniche. Fortunatamente, secondo quanto emerso, la bambina non sarebbe in pericolo di vita.

Informata la Procura per i Minorenni

Come previsto in casi analoghi che coinvolgono minori, i Carabinieri hanno trasmesso una dettagliata informativa alla Procura per i Minorenni di Napoli. Della vicenda sono stati inoltre interessati i servizi sociali, che seguiranno gli sviluppi del caso per gli accertamenti di competenza. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento si tratta di una ricostruzione preliminare, ancora al vaglio degli investigatori.