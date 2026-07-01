Furto con spaccata ad una gioielleria nelle prime ore del mattino. Nella provincia di Napoli, a Somma Vesuviana, la gioielleria “Louise B Gioielli” è stata derubata. Il valore dei gioielli sottratti è ancora da quantificare.

Somma Vesuviana, furto con spaccata ad una gioielleria

La gioielleria sorge al civico 34 di via Aldo Moro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, questa notte un gruppo di malviventi è riuscito a forzarne l’ingresso, ad entrare e fuggire con la refurtiva. I carabinieri sarebbero arrivati sul posto intorno alle 3:30 del mattino, potendo solamente costatare il raid consumato.

I militari dell’Arma della locale Compagnia stanno lavorando per quantificare il valore dei preziosi rubati e risalire all’identità dei malviventi anche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza.